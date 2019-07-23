В Крыму опровергли слова омбудсмена Украины об ухудшении здоровья арестованного Бекирова

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Здоровью содержащегося в СИЗО в Симферополе гражданина Украины Эдема Бекирова, о плохом самочувствии которого заявила уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова, ничего не угрожает, медицинское обследование проходило несколько дней назад, сообщила ТАСС во вторник уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

Ранее на своей странице в Facebook Денисова написала, что состояние здоровья находящегося в СИЗО в Крыму Эдема Бекирова ухудшилось. По ее словам, он не смог прийти на встречу со своим адвокатом из-за проблем со спиной. Кроме того, инвалид первой группы Бекиров страдает сахарным диабетом, болями в сердце и одышкой. Денисова попросила российскую коллегу Татьяну Москалькову вмешаться в ситуацию и немедленно обеспечить медицинскую помощь для Бекирова.

"В очередной раз в прошлую пятницу - в четвертый раз уже - вывезли его для обследования. Чувствует себя замечательно. Все нормально, все под контролем. Во всяком случае, на сегодняшнее утро", - сказала Лубина.

Она напомнила, что Денисова уже не в первый раз заявляет о болезнях Бекирова.

Бекиров, которого считают причастным к деятельности одного из украинских националистических военизированных формирований, был задержан 12 декабря 2018 года при въезде с территории Украины в Крым. Он обвиняется в создании на территории полуострова тайника с 200 патронами к огнестрельному оружию и 12 кг тротила, которые, по версии следствия, могли быть использованы "при совершении противоправных действий" в Крыму.