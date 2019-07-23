Около 9,5 млн рублей выделят дополнительно на помощь жителям Забайкалья после пожаров

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит дополнительно 9,5 млн рублей из резервного фонда на оказание помощи жителям Забайкалья, пострадавшим во время природных пожаров весной 2019 года. Распоряжение опубликовано во вторник на интернет-портале правовой информации.

Из-за степных пожаров на юге и юго-востоке края 19 и 20 апреля пострадали 17 населенных пунктов. Травмы получили 36 человек. Ущерб оценивается в 1 млрд рублей.

"В целях оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате природных пожаров на территории Забайкальского края в апреле, выделить в 2019 году МЧС России из резервного фонда правительства РФ дополнительно … бюджетные ассигнования в размере 9540 тыс. рублей на оказание разовой финансовой помощи для предоставления бюджету Забайкальского края иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан", - говорится в документе.

МЧС поручено осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств и представить соответствующий доклад до 1 февраля 2020 года.

Как сообщалось ранее, компенсации получат 56 сельскохозяйственных товаропроизводителей и 228 личных подсобных хозяйств. Всего, по данным пресс-службы регионального правительства, заявления на приобретение и восстановление утраченного жилья подали 148 семей, по 117 из них принято положительное решение. 15 июня правительство РФ одобрило выделение 820,9 млн рублей на оказание разовой финансовой помощи бюджету края для компенсации ущерба.