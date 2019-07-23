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Совет при Минприроды предложил ввести экологию в школьную программу

Соответствующее предложение в ближайшее время направят в Минпросвещения и Госдуму

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Общественный совет при Минприроды России предложил ввести предмет "Экология для устойчивого развития" в школьную программу. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Общественного совета при Минприроды.

"Для обеспечения поступательного развития страны, предупреждения и избежания катастрофических последствий природных катаклизмов в условиях изменения климата Общественный совет при Минприроды России предложил ввести в школе обязательный предмет "Экология для устойчивого развития", - говорится в сообщении пресс-службы общественного совета.

Отмечается, что соответствующее предложение будет направлено в Минпросвещения и Госдуму в ближайшее время.

"Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин уверен, что просветительскую работу о важности сохранения природных богатств, минимизации негативного влияния на окружающую среду и бережливом отношении к ресурсам нужно начинать с самого раннего возраста", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды, отметив, что введение экологического образования в стране уже обсуждают с коллегами из профильных министерств.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссия
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