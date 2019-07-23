Путин поручил подготовить стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2019 года утвердить стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Разработать и утвердить стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года", - говорится в перечне поручений главы государства.

При этом одной из первоочередных задач стратегии должно стать удовлетворение к 2025 году потребностей населения в иммунобиологических лекарственных препаратах, а также организация на базе отечественных предприятий полного цикла производства вакцин для прививок, включенных в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в том числе ключевых и исходных компонентов этих вакцин.

Президент также поручил включить используемые для иммунопрофилактики лекарства из календаря прививок по эпидемическим показаниям в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также разработать законопроект о возможности закупки таких лекарств у единственных поставщиков в случае, если определение поставщиков с использованием конкурентных способов требует длительного времени.

Минздрав, согласно перечню поручений, должен будет к 15 августа представить предложения о создании лабораторного комплекса для проведения экспертизы качества иммунобиологических лекарственных препаратов, которые вводятся в гражданский оборот и для оценки качества которых необходимо использование биологических агентов I и II групп опасности. Ведомство также будет должно проанализировать потребность регионов в таких лекарствах и обеспечить регулярную - не реже трех раз в год - их поставку, исходя из потребностей каждого субъекта РФ.

Кроме того, Путин поручил Минпромторгу и Минздраву разработать рекомендации по производству этих лекарств на основании анализа потребности в них со стороны регионов.

В новость были внесены изменения (16:31 мск) — добавлена информация после третьего абзаца.