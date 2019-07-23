Единоросс внес в Думу проект о праве регионов повышать до 21 года возраст продажи алкоголя

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Первый зампред думского комитета по делам национальностей Шамсаил Саралиев ("Единая Россия") внес в Госдуму законопроект, предлагающий наделить регионы полномочиями увеличивать с 18 лет до 21 года возраст продажи алкоголя. Документ размещен во вторник в думской электронной базе данных.

"Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать ограничения розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания лицам, не достигшим 21 года", - говорится в тексте законопроекта.

Изменения предлагается внести в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта".

По мнению депутата, предлагаемая мера поможет оградить общество от ранней алкоголизации молодежи. "18-летний подросток не в состоянии принять осознанное решение в вопросе употребления алкоголя. Ряд исследований подтверждает, что алкоголь оказывает пагубное воздействие на различные структурные элементы мозга молодых людей в этом возрасте, так как в среднем внутреннее строение мозга заканчивает формироваться примерно к 21 году", - отметил Саралиев.