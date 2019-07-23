{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Единоросс внес в Думу проект о праве регионов повышать до 21 года возраст продажи алкоголя

Шамсаил Саралиев считает, что такая мера поможет оградить общество от ранней алкоголизации молодежи

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Первый зампред думского комитета по делам национальностей Шамсаил Саралиев ("Единая Россия") внес в Госдуму законопроект, предлагающий наделить регионы полномочиями увеличивать с 18 лет до 21 года возраст продажи алкоголя. Документ размещен во вторник в думской электронной базе данных.

"Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать ограничения розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания лицам, не достигшим 21 года", - говорится в тексте законопроекта.

Изменения предлагается внести в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта".

По мнению депутата, предлагаемая мера поможет оградить общество от ранней алкоголизации молодежи. "18-летний подросток не в состоянии принять осознанное решение в вопросе употребления алкоголя. Ряд исследований подтверждает, что алкоголь оказывает пагубное воздействие на различные структурные элементы мозга молодых людей в этом возрасте, так как в среднем внутреннее строение мозга заканчивает формироваться примерно к 21 году", - отметил Саралиев.

Теги
Россия
Паводок в Иркутской области
Пострадавшим от паводка жителям Приангарья компенсируют утрату хозяйственных построек
Жителям, чьи личные приусадебные участки пострадали в результате паводка, единовременно выплатят по 20 тыс. рублей
Читать полностью