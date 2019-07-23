Ученые считают, что эмодзи вносят ясность в деловую переписку. Главное - не перестараться

Правильное, но умеренное использование эмодзи может улучшить коммуникации в интернете и быть полезным в деловой среде. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на научные публикации и примеры компаний, в которых использование эмодзи является частью корпоративной культуры.

"По данным последних исследований, это обусловлено неврологическими причинами. Эмодзи могут улучшить коммуникацию, но это не означает, что их всегда уместно использовать, или что они могут полностью заменить другие формы общения", - отмечается в газете.

В недавно опубликованном исследовании специалисты из Колумбии объяснили, что человек воспринимает эмодзи теми же участками мозга, что и выражения лиц. Эмодзи часто включают в себя наиболее характерные особенности визуального выражения человеческих эмоций - движение глаз, положение рта или бровей.

"В процессе онлайн общения я не вижу вашего лица, но когда вы посылаете мне эмодзи, мой мозг генерирует такой же отклик, как и когда я вижу вас лично", - говорит Карлос Гантива, профессор кафедры психологии Андского университета.

С ним согласны специалисты из Университета Гонконга Ин Танг и Кхе Фун Хью, которые изучают деловые коммуникации. Они провели 50 исследований об использовании и влиянии эмодзи на общение и обнаружили, что правильное применение символов помогает людям формировать отношения и понимать друг друга. В свою очередь, исследователь из университета Карнеги-Меллон Элла Гликсон считает, что, несмотря на полезные функции эмодзи, их использованием не стоит злоупотреблять. Так, люди, которые не владеют языком символов на достаточном уровне, рискуют показаться несерьезными и нанести ущерб своей деловой репутации.

Газета приводит слова представителя компании Joyride Coffee Адама Беланича, который говорит, что многие его молодые коллеги используют подходящие эмодзи на подсознательном уровне. Однако Беланич вспоминает и другие примеры, когда сотрудники пытаются казаться продвинутыми и в итоге становятся похожими на мем "Как поживаете, ребята?" со Стивом Бушеми.

Как отмечает The Wall Street Journal, если кто-то не знает, о каком меме идет речь, то, скорее всего, у него могут возникнуть проблемы и с использованием эмодзи.