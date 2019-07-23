В Госдуму внесли законопроект об увеличении сроков перерегистрации охотничьего оружия

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым во вторник внесла на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается увеличить с 5 до 15 лет срок действия разрешений на хранение и ношение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия и пневматического оружия, используемых исключительно для охоты. Об этом сообщила пресс-служба Пискарева.

Поправки нацелены на "увеличение срока действия разрешений на хранение и ношение охотничьего оружия - с 5 до 15 лет", говорится в пояснительной записке. Согласно ей, представлять в Росгвардию справку об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и об отсутствии в организме владельца наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов нужно будет также раз в 15 лет.

С просьбой проработать соответствующие изменения в законодательство к председателю Госдумы Вячеславу Володину обратились представители охотсообществ, напомнил Пискарев. "Сейчас для продления срока действия разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия охотникам, особенно живущим в отдаленной местности или представляющим коренные малочисленные народы, приходится неоднократно приезжать в областной или республиканский центр, оплатив проезд, зачастую проживание, медицинское обследование и получение справок, а также госпошлину, - констатировал он. - В итоге набегает немалая для охотника сумма, иногда сопоставимая со стоимостью самого ружья".

Глава комитета подчеркнул, что это решение никак не повлияет на контроль за оборотом оружия. "Контроль сохранится в полном объеме и в постоянном режиме, как и прежде, так как предложенные поправки не затрагивают полномочия Росгвардии и МВД России в данной сфере", - подтвердил он, уточнив, что инициатива проработана совместно с этими ведомствами и концептуально ими поддержана.

"Законопроект направлен на поддержку более чем трех миллионов зарегистрированных в России охотников", - заключил Пискарев.