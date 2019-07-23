Власти Татарстана компенсируют малоимущим семьям затраты на покупку спутниковых тарелок

КАЗАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Малоимущие семьи 157 населенных пунктов Татарстана, где отсутствует или затруднен сигнал цифрового вещания, получат от правительства региона компенсацию при покупке спутниковых тарелок. На эти цели предусмотрено 4 млн рублей, сообщила журналистам во вторник министр труда и социальной защиты населения региона Эльмира Зарипова.

"В целях оказания адресной помощи жителям, которые проживают в этих 157 населенных пунктах, для приобретения оборудования для приема спутникового телевидения введена специальная компенсация. Размер ее - в пределах 7,3 тыс. рублей и равен фактической стоимости того оборудования, которое будет приобретено конкретным домохозяйством <...> Помощь будет являться адресной в отношении тех малоимущих слоев населения, чей доход в составе домохозяйства на одного человека не превышает полуторакратного размера прожиточного минимума - это 13 тыс. 755 рублей", - сказала она.

По оценкам властей региона, в республике порядка 565 домохозяйств, которым будет нужна финансовая поддержка. "На данные цели в бюджете республики предусмотрены средства в объеме 4 млн рублей", - уточнила Зарипова.

Кроме того, в регионе действует компенсация для жителей, у которых телевизоры не могут принимать цифровой сигнал. ТВ-приставки в этих случаях будут приобретены за счет государства. Поддержку смогут получить многодетные малоимущие семьи с доходом ниже прожиточного минимума, а также пенсионеры старше 70 лет с доходом менее 20 тыс. рублей.

Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в несколько этапов - 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября. Татарстан включен в перечень субъектов, которые перейдут на цифровое вещание 14 октября.