Пострадавшим от паводка жителям Приангарья компенсируют утрату хозяйственных построек

ИРКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Единовременную материальную помощь за утрату сельскохозяйственных сооружений для скота и пасек получат жители Иркутской области, пострадавшие в результате паводка. Соответствующий указ подписал губернатор региона Сергей Левченко, сообщает во вторник пресс-служба главы региона.

"В результате стихии люди потеряли не только дома и животных, но и сельскохозяйственный инвентарь, затоплены посевы, разрушены огороды, теплицы. Губернатором Сергеем Левченко было принято решение о расширении ранее установленных мер поддержки из областного бюджета", - цитирует пресс-служба слова министра сельского хозяйства региона Ильи Сумарокова.

Документ предусматривает единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей жителям, чьи личные приусадебные участки пострадали в результате паводка. Кроме того, будет предоставлена компенсация за гибель пчелосемей из расчета 4 тыс. рублей за одну пчелосемью, но не более 20 тыс. рублей.

"Из бюджета региона будет также компенсироваться потеря сооружений, предназначенных для содержания сельхозживотных. За одно потерянное скотоместо при содержании коров компенсация составит 16 тыс. рублей, при содержании крупного рогатого скота и лошадей - 14 тыс. рублей, при содержании свиней, овец, коз - 5 тыс. рублей, при содержании кроликов и сельскохозяйственной птицы - 3 тыс. рублей", - уточнили в пресс-службе.