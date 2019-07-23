Левин: нормы проекта об идентификации пользователей e-mail могут нарушать тайну переписки

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Механизм ограничения пересылки запрещенной информации в законопроекте об идентификации пользователей электронной почты можно трактовать как нарушение конституционного права граждан на тайну переписки. Об этом заявил председатель профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, комментируя внесенную во вторник инициативу сенаторов Андрея Клишаса, Людмилы Боковой и Александра Карлина.

"В пояснительной записке авторы говорят о важности предлагаемых мер для противодействия распространению заведомо ложных угроз совершения террористических актов, поступающих на электронные адреса органов государственной власти и объектов социальной или транспортной инфраструктуры", - приводит слова Левина его пресс-служба. "В то же время обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного конституцией права граждан на тайну личной переписки", - подчеркнул парламентарий.