Эксперты выяснили, как туристы выбирают жилье для путешествий

Большинство путешественников предпочитают самостоятельно бронировать жилье на отдыхе, отдавая предпочтение отелям, апартаментам и гостевым домам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip специально для ТАСС.

Самостоятельно бронируют жилье 77,9% опрошенных, 19,2% обращаются к туроператору, еще 2,9% предоставляют решение этого вопроса другим людям.

В основном отдыхающие делают выбор в пользу отелей (67,9%), апартаменты и дома бронируют 34,7%, хостелы - 11%. Еще 8,7% респондентов останавливаются у друзей или родственников, 4,7% арендуют комнату в квартире. Необычное жилье - ботели (судна, которые служат гостиницей или хостелом), старинные виллы, комнаты в замках - выбирают 4,7% опрошенных.

"Примечательно, что треть путешественников выбирает апартаменты или дома целиком, ведь еще несколько лет назад такой формат размещения был совсем не популярен", - отметил директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов.

При этом 66,2% опрошенных назвали удобство расположения жилья самым важным при выборе варианта размещения. Цена является определяющим фактором для 55,3% респондентов, отзывы и рейтинг - для 54,5%, рекомендации друзей - для 8,9%, количество звезд - для 6,6%, наличие дополнительных сервисов - для 3,1%.

"Интересно и то, что на выбор варианта размещения в первую очередь влияет его расположение, а не цена. Туристам не хочется тратить много времени и денег на то, чтобы каждый день добираться до главных достопримечательностей, они скорее предпочтут остановиться в сердце города или области, которые посещают. Стоимость жилья для путешественников важна так же, как и отзывы других туристов", - добавил Теплов.

Исследование проводилось с 28 июня по 22 июля. В нем приняли участие 973 человека.