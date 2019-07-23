Всех детей из сгоревшего палаточного лагеря в Хабаровском крае забрали родители

"Всех, кто был в палаточном лагере, забрали родители. По тем, кто жил в других корпусах лагеря, сведений у нас нет", - сказал собеседник агентства.

ТАСС, 23 июля. Родители забрали всех детей, находившихся в палаточном лагере, в котором произошел пожар, на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае. Об этом сообщили ТАСС во вторник в региональном управлении МЧС.

Как сообщил директор детского лагеря Максим Кузнецов в эфире телеканала РБК, в учреждении находилось 428 детей, из которых 189 - в палаточной части, при этом разрешение от надзорных органов было получено на размещение 450 детей.

Сообщение о пожаре в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае поступило вечером в понедельник. В результате пожара различные травмы получили 12 человек, в том числе семеро детей, четверо из которых погибли. Пятеро взрослых получили незначительные травмы. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. м: из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Возможной причиной пожара называется неисправность обогревателя.

Власти региона объявили с 24 июля трехдневный траур по погибшим.