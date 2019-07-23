Медведев выделил 1,2 млрд рублей на медицинское оборудование для четырех регионов

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить из резервного фонда более 1,2 млрд рублей Минздраву на оснащение медицинских организаций Дагестана, Алтайского края, Омской и Псковской областей. Соответствующее распоряжение правительства было опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить Минздраву России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 1 218 041 тыс. рублей для предоставления в 2019 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам Республики Дагестан, Алтайского края, Омской области и Псковской области в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, принимаемых при реализации мероприятий по приобретению медицинских изделий для оснащения медицинских организаций", - говорится в тексте документа.

Власти Дагестана получат на медицинское оборудование более 241 млн рублей, Алтайского края - 299,9 млн рублей, Омской области - 177 млн рублей, Псковской области - 500 млн рублей. Ввод оборудования в эксплуатацию планируется в 2019 году.

Минздраву России поручено проконтролировать использование средств и предоставить доклад до 1 февраля 2020 года.