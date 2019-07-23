В церемонии открытия чемпионата WorldSkills в Казани применят AR-технологии

КАЗАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Технологии дополненной реальности будут использоваться в церемонии открытия мирового чемпионата мира по профессиональному мастерству Worldskills в Казани в августе 2019 года, зрители увидят виртуальную часть шоу на своих смартфонах через специальное приложение. Об этом во вторник журналистам сообщила главный хореограф церемонии открытия WorldSkills Kazan 2019 Жанна Шмакова.

Она отметила, что мир сегодня развивается в сторону IT-технологий, это будет отражено в шоу.

"Шоу предполагается максимально интерактивным, более того, в нем будут задействованы новейшие технологии: виртуальная реальность и дополненная реальность. Внутри шоу будут принимать участие не просто художники-постановщики, художники по костюмам, но и художники, работающие с виртуальной реальностью, это такое ноу-хау, они будут непосредственно на шоу производить некие картины, и мы будем в этот виртуальный мир погружаться вместе. Это будет и дополненная реальность, которую мы увидим только через экраны своих смартфонов. Специально для этой церемонии будет разработано мобильное приложение, которое зрители должны будут скачать накануне", - сказала Шмакова.

По ее словам, шоу получило название "Пульс". Сама церемония рассчитана на 2,5 часа. "Мы постепенно расскажем о том, как человек становится профессионалом, какие этапы он проходит, как пройти [путь] от подмастерья до мастера, как отдать свой импульс, оставить в наследство ученикам свое мастерство", - сказала Шмакова.

Мировой чемпионат Worldskills-2019 пройдет в Казани 22-27 августа. За право проведения соревнований город соперничал с Парижем и бельгийским Шарлеруа.

Worldskills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в Worldskills в 2012 году.