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Идентификация пользователей электронной почты. Зачем это нужно?

© Владимир Гердо/ТАСС

Законопроект, внесенный в Госдуму 22 июля, предполагает обязательную идентификацию пользователей электронной почты.

Что именно предлагают?

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Согласно законопроекту, сервисы электронной почты должны отказаться от передачи сообщений не прошедшими идентификацию пользователями.

Осуществлять ее предлагается с использованием телефонного номера на основании договора, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи.

Кроме того, на сервисы электронной почты возлагается обязанность по обеспечению технической возможности одному пользователю отказаться от получения писем от другого и ограничению рассылки сообщений, распространяемых с нарушением российского законодательства.

С такой инициативой выступили председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и заместители Александр Башкин и Александр Карлин.

Зачем это нужно?

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Авторы законопроекта сообщают, что в 2019 году на электронные адреса органов государственной власти, объектов социальной и транспортной инфраструктуры пришло огромное количество заведомо ложных сообщений о предстоящих террористических актах. Структуры были вынуждены эвакуировать граждан, нарушался порядок работы, происходили сбои в функционировании транспортной системы. Все это повлекло за собой серьезный экономический ущерб.

Такие действия приурочивали  к проведению общественно-политических и спортивных мероприятий, что затрудняло обеспечение их безопасности.

“Использование распространителями анонимных угроз почтовых сервисов позволяет им уходить от ответственности", — отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

Как отреагировали операторы связи и сервисы электронной почты?

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"Законопроект неуместен и избыточен: он предполагает существенные неудобства для пользователей и дискриминирует российских игроков рынка”, — считает вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян. По его словам, российские компании будут обязаны понести дополнительные издержки, а их иностранные конкуренты нововведения могут и проигнорировать. “Зарубежные игроки неоднократно игнорировали требования российского законодательства. Мы не видим предпосылок к тому, чтобы предложенные нововведения как-то изменили данную практику", — говорит Габриелян.

В Tele2 также уверены, что эффективность реализации данной инициативы зависит прежде всего от готовности иностранных сервисов к сотрудничеству. Представитель компании указал на то, что данная инициатива симметрична регулированию, введенному для мессенджеров в мае 2019.

В "Мегафоне" заявили, что готовы проводить такую идентификацию, однако сама инициатива "не должна дискриминировать российские сервисы электронной почты, которые обязаны исполнять все требования к организаторам распространения информации в интернете, по сравнению с иностранными".

В МТС и "Вымпелкоме" отказались комментировать ТАСС предложение сенаторов.

Что думают общественники?

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Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин говорит, что инициатива может быть воспринята как произвольное внесудебное ограничение конституционного права тайны переписки.

Поскольку идентификацию предлагается осуществлять с использованием абонентского номера "предлагаемая норма ущемляет права тех, кто использует электронные сервисы через точки коллективного доступа и не имеет собственного мобильного телефона", — заявил Левин, добавив, что такая ситуация возможна в труднодоступных районах страны.

"Законопроект требует детальной проработки, очень важно, чтобы в этом документе были детально прописаны понятия "вредоносность информации", "нарушения" и так далее", — сказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова журналистам после представления доклада о своей работе в 2018 в Совете Федерации. "Ограничение личного пространства никому не нравится, проникновение в личную жизнь ранит человека, но мы знаем, что с помощью цифровых технологий взрывались общества и нарушались права человека", — указывает омбудсмен.

 

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