Идентификация пользователей электронной почты. Зачем это нужно?

Согласно законопроекту, сервисы электронной почты должны отказаться от передачи сообщений не прошедшими идентификацию пользователями.

Осуществлять ее предлагается с использованием телефонного номера на основании договора, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи.

Кроме того, на сервисы электронной почты возлагается обязанность по обеспечению технической возможности одному пользователю отказаться от получения писем от другого и ограничению рассылки сообщений, распространяемых с нарушением российского законодательства.

С такой инициативой выступили председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и заместители Александр Башкин и Александр Карлин.