ЦИК РФ откроет 24 июля информационно-справочный центр по предстоящим выборам

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Информационно-справочный центр Центризбиркома России, который будет предоставлять консультации по предстоящим 8 сентября выборам, начнет работу 24 июля. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте ЦИК.

"С 24 июля по 10 сентября 2019 года работает информационно-справочный центр ЦИК России", - говорится в сообщении.

В ЦИК уточнили, что в период подготовки выборов центр будет работать в соответствии с графиком Центризбиркома, а с 9:00 мск 5 сентября до 18:00 мск 9 сентября 2019 года перейдет на круглосуточный режим.

Как уточняется в сообщении, в центре можно будет получить консультацию о возможности голосования по месту нахождения, а также процедуре волеизъявления на цифровых избирательных участках. Кроме того, там можно будет узнать адреса и номера телефонов избирательных комиссий и получить информацию о проводимых избирательных кампаниях. Номер информационно-справочного центра ЦИК России: 8-800-222-11-83.

В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Довыборы в Госдуму пройдут по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).