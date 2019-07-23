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Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае

В хабаровском лагере "Холдоми" после пожара остаются около 250 детей

Деятельность комплекса приостановили

ТАСС, 23 июля. В деревянных корпусах туркомплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, где в результате пожара погибли четыре ребенка, остаются порядка 250 детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора региона.

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Деятельность комплекса приостановлена. В лагере на момент пожара находились 428 детей, из которых 189 - в палаточной части. По данным регионального МЧС, всех детей из палаточного лагеря забрали родители.

"Там, действительно, остались дети ... - в деревянных корпусах, но все они будут отправлены по домам", - сказал собеседник агентства, уточнив, что вывозить детей начнут 24 июля.

По словам собеседника, в среду лагерь будет закрыт, детей всех вывезут домой. "На данный момент 250 человек находятся там, [в лагере]", - добавили в пресс-службе.

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РоссияХабаровский крайПожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
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