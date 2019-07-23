Прокуратура Кубани попробует вернуть матери мальчика, которого отец посадил на цепь

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края инициирует отмену решения суда, на основании которого десятилетний мальчик, посаженный отцом на цепь в сарае, проживал с ним после развода родителей. Ребенка попробуют вернуть матери, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы краевой прокуратуры Антон Лопатин.

"Отец в свое время добился через суд апелляционной инстанции, чтобы ребенка оставили проживать с ним. Мы будем инициировать отмену этого решения в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, а именно преследованием его по уголовному делу за преступление, совершенное в отношении своего же ребенка, чтобы закрепить место проживания ребенка за матерью", - сказал Лопатин.

Он отметил, что при разводе родителей экспертиза решила, что ребенку лучше остаться с отцом. "И сам ребенок заявлял, что хочет жить с папой, а с мамой не хочет, поэтому Краснодарский краевой суд пошел навстречу", - сказал представитель прокуратуры.

Теперь вновь предстоит проверить благополучие матери, добавил Лопатин.

В свою очередь, в администрации Кубанского сельского поселения Краснодарского края, где проживает мать 10-летнего мальчика, сообщили, что женщина характеризуется положительно и имеет финансовые возможности содержать и обеспечивать ребенка.

"Мать ребенка характеризуется исключительно положительно, на учете в психо-наркологических медицинских учреждениях не состоит. Она сожительствует с молодым человеком, который служит по контракту, он помогает ей в финансовом плане, обеспечивает, также она получает пособие по потере кормильца в связи с гибелью предыдущего супруга, зарабатывает частными заработками. Жилищные условия благополучные - частный дом в станице Кубанская, аккуратный, чистый, площади для проживания детей достаточно", - сказали в администрации.

В администрации добавили, что сейчас женщина находится в декретном отпуске, двое детей проживают с ней, она беременна четвертым ребенком.

Накануне следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына. Инцидент произошел в селе Великовечное Белореченского района 18 июля. Пока ребенок сидел в сарае, мужчина вместе со своей беременной женой и вторым 4-летним ребенком отправились в перинатальный центр, потому что у женщины начинались роды. Оставшийся на цепи мальчик смог освободиться и к вечеру добрался до одного из местных магазинов, где рассказал работникам о произошедшем, они обратились в правоохранительные органы.