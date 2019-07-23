Минсельхоз Удмуртии поможет только зарегистрированным пасекам, на которых погибли пчелы

ИЖЕВСК, 23 июля. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Удмуртии после гибели пчел на пасеках в республике намерено оказать помощь только зарегистрированным пчеловодам, сообщила во время совещания во вторник руководитель ведомства Ольга Абрамова.

Гибель пчел была зафиксирована в более чем 20 регионах страны, в том числе в Удмуртии. Причиной, по мнению экспертов, стало использование на полях химикатов. Минсельхоз РФ рекомендовал органам управления АПК субъектов принять меры по предотвращению гибели пчел, ознакомить аграриев и пчеловодов с действующим законодательством в части регламентов применения пестицидов.

"Когда мы анализируем ситуацию по тому, как законно вы работаете, у меня возникает очень много вопросов. Например, каждому сельхозтоваропроизводителю, который получает хоть копейку бюджетных средств, мы предъявляем массу требований … вы для нас такие же производители. Мы готовы защищать любого, кто законно зарегистрирован. Из всего количества, которые хоть как-то законно работают на территории Удмуртии, только с этими людьми уже нам придется работать впоследствии", - сказала Абрамова.

По ее словам, в этом году для обработки растений на полях использовались аналогичные прошлому году ядохимикаты, однако сельхозпроизводители использовали их до пяти-семи раз (вместо одного-двух), так как отмечалось большее количество вредителей. При этом замначальника главного управления ветеринарии республики Ирина Крылова рассказала, что в регионе зарегистрирован падеж пчел на 49 пасеках в восьми районах.

Ситуация в ПФО

Вице-спикер областного заксобрания Роман Титов, где была зафиксирована гибель пчел, считает, что проблема в регионе также усугубляется наличием незарегистрированных пасек, которые находятся в "серой зоне".

"Юрлиц нет, регистрации в качестве ИП - нет, и пасеки не учтены, не зарегистрированы. Аграрии, с их слов, не знают как и кого уведомлять об обработках полей, - вынуждены вешать объявления у местных сельпо и ставить таблички у полей, но не всякий их увидит", - высказал мнение Титов в одной из соцсетей.

При этом в областном Минсельхозе корреспонденту ТАСС пояснили, что информирование населения о применении аграриями ядохимикатов ведется через средства массовой информации и личные контакты.

Заместитель председателя Кировской областной общественной организации пчеловодов "Вятка" Василий Черных в беседе с ТАСС сообщил, что гибель пчел систематически отмечается в области с 2010-2011 годов. "В 2017 году в Кировской области в десяти районах отравили около 6 тыс. пчелосемей. [В этом году] мне каждый день звонят из Слободского, Сунского, Куменского, Уржумского, Малмыжского, Лебяжского районов. Было коллективное письмо пчеловодов Законодательному собранию, [Кировской области, депутаты] пояснили, что им надо получать урожай и зарабатывать, других способов справиться с сорняками и вредителями у них нет", - сказал Черных.

Как сообщал ранее ТАСС в Татарстане за последнее время погибло более 5 тыс. пчелосемей, что составляет около 2% от их общего количества. Ситуацию, как и в других регионах, связывают с обработкой рапсовых культур пестицидами. В Ульяновской области, по информации Минсельхоза, погибло 2,3 тыс. пчелосемей у 100 пчеловладельцев. В настоящее время в регионе разрабатывается законопроект по компенсациям для пчеловодов. Гибель пчел в регионе удалось остановить. В Башкирии обработка полей гербицидами привела к гибели 2,5 тыс. пчелосемей, что составляет 0,8% от их общего числа.