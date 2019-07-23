Экстремально жаркая погода установилась почти на всей территории материковой Франции

ПАРИЖ, 23 июля. /ТАСС/. Французская метеорологическая служба Meteo France объявила предпоследний - оранжевый - уровень опасности в 81 департаменте из-за жаркой погоды, а также последующих за ней гроз. Соответствующее сообщение опубликовано во вторник на ее сайте.

Таким образом, к 62 департаментам, в которых ранее прогнозировалось наступление экстремально жаркой погоды, добавилось еще 19. Следовательно, погода лишь в 13 департаментах материковой части страны остается в пределах нормы и не угрожает здоровью людей. Помимо жары, указывают метеорологи, в пяти департаментах страны начнутся сильные грозы. Среди них: Сарта, Майен, Орн, Кальвадос и Манш.

Согласно прогнозам синоптиков, во вторник воздух в ряде департаментов прогреется до 37-41 градуса Цельсия. В некоторых регионах Франции столбик термометра в этот день покажет 42-43 градуса. В настоящий момент самая жаркая температура установилась в городе Брив - 41,3 градусов по Цельсию, в Бордо - 40,1 градусов, Пуатье и Блуа температура достигает 39,8 градусов, в городах Ажен, Коньяк, Монтобан и Ньоре температура колеблется от 39,4 до 39,2, в Нанте - 38,8 градусов.

Метеорологи призывают граждан быть крайне осторожными, по возможности оставаться дома, пить больше воды, принимать душ, проветривать помещения и ограничить физические нагрузки.

Во время грозы, как указывают синоптики, не следует пользоваться мобильными телефонами и другими электрическими устройствами на открытом воздухе из-за риска привлечения разряда молний.