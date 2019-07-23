ОНК обратилась к ФСИН с предложением по созданию филиалов колоний при предприятиях

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников обратился к директору ФСИН Геннадию Корниенко с предложением создать совместную группу для реализации закона о создании филиалов исправительных колоний при производственных предприятиях. Об этом сказано в тексте письменного обращения, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"В связи с принятием законопроектов, касающихся создания филиалов колоний-поселений на территории производств, а также необходимости формирования нормативной базы под указанный законопроект ФСИН России, предлагаю создать совместную рабочую группу по реализации этой крайне важной инициативы на площадке вашего ведомства. Считаю, что крайне важно контролировать исполнение, тогда мы действительно получим полноценный хороший проект", - сказано в письме. Там отмечается, что в рабочую группу могли бы войти сотрудники ФСИН, заинтересованных предприятий, члены ОНК, представители уполномоченных по защите прав предпринимателей и человека, а также представители Генеральной прокуратуры.

"Чтобы реализовать эту инициативу, нужно запустить пилотный проект без нарушений. Если в правоприменительной практике мы в один прекрасный день получим в одном из таких учреждений какие-либо нарушения, например, что заработная плата у них как была, так и осталась, что живут они в холодных бараках, не предоставляют необходимого медобеспечения, то вся инициатива будет дискредитирована", - подчеркивается в документе.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал новый закон, который разрешил открывать филиалы колоний-поселений и исправительных центров там, где есть работа для осужденных, в частности, при крупных предприятиях. Он вступит в силу 1 января 2020 года.

"Инициатива в том виде, в котором она задумана, будет очень полезна. В этом законопроекте задумано несколько важных нюансов, в частности, это ресоциализация заключенных. Люди, находясь еще в колониях-поселениях, смогут работать вместе с людьми, которые находятся на воле. Учитывая, что многие граждане находятся в СИЗО длительное время, контакт с внешним миром теряется", - так прокомментировал этот закон Мельников в беседе с ТАСС.