Госдума осенью планирует принять закон о возвращении курилок в аэропорты

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума в осеннюю сессию планирует принять во втором и третьем чтениях законопроект, который возвращает возможность курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

"Думаю, да, конечно", - ответил парламентарий на соответствующий вопрос.

Первое чтение документа состоялось 16 июля. Согласно ему, курение допускается "в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров после проведения предполетного досмотра, а также в зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом".

В настоящее время закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" запрещает курение на территории и в помещениях аэропортов.