Явка на тестировании системы электронного голосования в Москве превысила 75%

МОСКВА, 23 июля. Более 75% из 4,5 тыс. зарегистрированных на тестирование системы электронного голосования в Москве проголосовали по данным на 18:00. Об этом сообщил ТАСС во вторник заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Артем Костырко.

"На 18:00 явка на тестовое электронное голосование составила более 75,27%", - сказал Костырко. Он уточнил, что система электронного голосования, несмотря на атаки хакеров, работает штатно.

Голосование началось в 8:00 и завершится в 20:00. Жителям столицы, участвующим в тестировании системы, предлагается ответить на вопрос: "Как Вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?"

Открытый тест системы голосования

Тестовое голосование проводится для проверки системы, а также для создания максимально удобного и понятного пользователям интерфейса голосования. Программное обеспечение было разработано столичным департаментом информационных технологий в соответствии с требованиями Мосгоризбиркома. В основе системы - технология блокчейна. Электронный бюллетень будет храниться в блокчейн-системе, к которой подключено множество пользователей. При попытке изменить информацию все участники сети автоматически увидят произошедшие изменения.

Регистрация на участие в тестовом голосовании открылась на портале мэра Москвы 18 июля. Для участия в проверке системы, как и на предстоящем тестировании, было необходимо подать заявку через личный кабинет на портале. Принять участие в голосовании могут только совершеннолетние пользователи, зарегистрированные в Москве. В профиле должны быть указаны подтвержденные паспортные данные, адрес, СНИЛС и номер мобильного телефона.

Электронный бюллетень для голосования аналогичен бумажному. На процедуру голосования отводится 15 минут, за которые избиратель должен поставить знак напротив одного из кандидатов. Информация о бюллетене не остается ни в браузере пользователя, ни на сервере администратора, что позволяет сохранить тайну голосования. Результат сразу отправляется в блокчейн-систему, в которой также проходит подсчет голосов.

Выборы в Мосгордуму

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует проведение пилотного электронного голосования на выборах в Мосгордуму. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.