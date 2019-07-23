Дополнительные авиарейсы в Печору и Инту открыли в Коми в связи с железнодорожной аварией

СЫКТЫВКАР, 23 июля. /ТАСС/. Власти Республики Коми совместно с региональной авиакомпанией "Комиавиатранс" и муниципалитетами запустили дополнительные авиарейсы на север региона - в Печору и Инту - в связи с приостановкой движения поездов на станции Керки. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы региона.

"Ввести авиарейсы 24 и 25 июля на Печору и Инту глава республики Сергей Гапликов поручил министерству инвестиций, промышленности и транспорта совместно с АО "Комиавиатранс", - говорится в сообщении.

Ранее дополнительные авиарейсы были запущены 23-25 июля в Усинск и Воркуту, при этом на вторник и среду билеты уже раскуплены. Вылет Сыктывкар - Печора - Инта - Печора - Сыктывкар запланирован 24 июля в 17:00 мск, 25 июля - в 15:40.

До этого авиамаршрут из Сыктывкара в Инту и Печору осуществлялся один раз в неделю по вторникам, сказала ТАСС руководитель администрации Инты Лариса Титовец.

Сход 23 вагонов с углем произошел в ночь на 22 июля на железнодорожной станции Керки в Сосногорском районе Коми из-за размыва пути после ливней. Авария произошла с грузовым поездом Воркута - Череповец. В результате инцидента никто не пострадал. Движение поездов по Северной железной дороге ограничено до 26 июля: часть поездов дальнего следования отменены с 22 по 26 июля, часть будут курсировать в этот период по укороченным маршрутам. Продажа билетов на ряд поездов приостановлена. В связи с произошедшим возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".