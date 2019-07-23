Мать посаженного на цепь мальчика сообщила о его шоковом состоянии

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Десятилетний мальчик, которого в Белореченском районе на Кубани отец посадил на цепь в сарае, находится в тяжелом психологическом состоянии, мужчина шесть лет не давал матери видеться с сыном, ребенок пробудет в реабилитационном центре несколько месяцев, в том числе, из соображений безопасности, сообщила ТАСС во вторник его мать Виктория Пономарчук.

Пресс-служба уполномоченного по правам ребенка на Кубани сообщала во вторник, что с 2011 года родители мальчика находятся в разводе, в 2016 году судом принято решение об определении места жительства мальчика с отцом. Глава Великовеченского сельского поселения Белореченского района, где проживает отец мальчика с его нынешней супругой, сообщал, что семья занимается бизнесом, со стороны полиции и других ведомств в их адрес нареканий не поступало. Органы прокуратуры региона инициировали пересмотр решения суда, по которому мальчик проживает с отцом, чтобы вернуть ребенка матери, которая положительно характеризуется администрацией Кубанского сельского поселения Апшеронского района, где она проживает.

"Из соображений безопасности в связи с опасностью со стороны отца, ребенок несколько месяцев пробудет в реабилитационном центре, также ему нужна психологическая помощь, важно, чтобы он находился под присмотром психологов, потому что его психологическое состояние оценивают как тяжелое, он находится в шоковом состоянии. Он боится, что попадет обратно к папе, кроме того, у ребенка вздут живот, диагностирована деформация верхних частей тела, потому что какое-то время не кормили его, худой, бледный, долгое время не был на свежем воздухе. Несколько месяцев с ним так обращались, он находился на цепи в сарае", - сказала Пономарчук.

Она пояснила, что намерена забрать ребенка себе после того, как мальчик пройдет реабилитацию. Женщина также заявила, что была незаконно лишена возможности контролировать состояние здоровья ребенка и то, как с ним обращаются. "На протяжении шести лет отец ребенка не давал мне видеться и общаться с ребенком. Судом запрет на общение установлен не был, я обращалась в полицию, в органы опеки, в прокуратуру и судебным приставам, мне приходили ответы, в которых говорилось, что воздействовать на отца ребенка в решении этого вопроса не могут. Когда проходили судебные разбирательства по определению места жительства сына, мне поступали угрозы со стороны его отца", - сказала собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ребенок помещен в реабилитационный центр, мальчика осмотрели травматолог и педиатр, телесных повреждений не выявлено.

Накануне следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело против 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего сына. Пока ребенок сидел в сарае, мужчина вместе со своей беременной женой и вторым четырехлетним ребенком отправились в перинатальный центр, потому что у женщины начинались роды. Оставшийся на цепи мальчик смог освободиться и к вечеру добрался до одного из местных магазинов, где рассказал работникам о произошедшем, они обратились в правоохранительные органы.