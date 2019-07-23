Призеры WorldSkills из Ленинградской области получат денежные премии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Представители Ленинградской области, ставшие призерами чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, которые прошли в 2018 году, получат денежные премии от 100 до 350 тыс. рублей. Такое постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко, сообщила во вторник пресс-служба Ленинградской области.

"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о присуждении премии по результатам прошедших в 2018 году национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Денежные премии получат десять человек - студенты техникумов и учащиеся организаций общего и дополнительного образования, занявшие первые и призовые места чемпионата, а также их наставники", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

На VI национальном чемпионате "Молодые профессионалы-2018" (WorldSkills Russia) Ленинградскую область представляла команда из 22 человек: участники, эксперты и один тим-лидер.

"Чемпионат молодых профессионалов - для ребят - возможность заявить о себе, для региона - вызов системе профессионального образования на соответствие требованиям сегодняшнего дня, международным стандартам подготовки "синих воротничков". Приятно, что результаты достойные, и это отличный стимул - не останавливаться", - процитировала пресс-служба главу региона.

Размеры губернаторской премии для призеров и победителей чемпионата составит от 100 до 350 тыс. рублей в зависимости от занятого места и от этапа - национального или международного.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. В 2022 году Ленинградская область будет принимать у себя европейский чемпионат рабочих профессий EuroSkills.