Власти Хабаровского края сообщили, что 15 палаточных лагерей в регионе продолжают работу

Во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае поручил проверить все учреждения, аналогичные сгоревшему.

"Около 15, но они разного уровня и с разными характеристиками <…> Они законные, но сейчас, естественно, будет жесткий контроль со стороны губернатора и правительства края к этим вопросам", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о наличии других палаточных лагерей в регионе. По его словам, в этих учреждениях планируется провести проверку.