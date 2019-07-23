Калининградские власти откроют в Польше консультационный центр по электронным визам

КАЛИНИНГРАД, 23 июля. /ТАСС/. Власти Калининградской области откроют в польском Гданьске 27 июля консультационный центр по оформлению и порядку действия электронных виз для иностранных граждан, въезжающих на территорию самого западного российского региона, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы областного правительства.

"Консультационный центр, который будет работать с 27 июля по 19 августа, разместится на площадке отделения Российского центра науки и культуры в Гданьске. В офисе будет также располагаться стилизованная фотозона с достопримечательностями Калининграда, для гостей подготовлена сувенирная продукция", - информирует пресс-служба.

Отмечается, что консультационный центр по выдаче электронных виз будет действовать в период проведения в Гданьске традиционной ярмарки Святого Доминика - одного из крупнейших торгово-развлекательных мероприятий в Европе, которое традиционно посещают несколько миллионов человек со всего мира.

Открытие консультационного центра в Гданьске осуществляется в рамках информационной кампании по разъяснению порядка оформления электронных виз, которую проводит Министерство по культуре и туризму Калининградской области совместно с АНО "Фестивальная дирекция".

Система бесплатных электронных виз на посещение Калининградской области начала действовать с 1 июля 2019 года, она распространяется на граждан 53 стран, из них 38 - государства Европы. За две недели работы "калининградских электронных виз" подано более 8 тыс. тысяч заявлений, в область въехали около 1 тыс. 500 иностранцев из 26 стран, сообщил губернатор Антон Алиханов на пленарном заседании германо-российского форума "Петербургский диалог", которое прошло в конце минувшей недели в Бонне (Германия). Он заметил, что "упрощение визового режима позволит большему количеству людей познакомиться с регионом".