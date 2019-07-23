Новый аттракцион с электромобилями заработает в "Сочи парке" 1 августа

СОЧИ, 23 июля. /ТАСС/. Новый семейный аттракцион, расположенный у отеля-замка "Богатырь" на территории тематического развлекательного парка "Сочи парк", откроется 1 августа. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе парка.

"В "Сочи парке" открывается аттракцион "Богатырские гонки" с электромобилями, максимальная скорость машин доходит до 14 км/ч. Автодром представляет небольшой город, с мостами и домами, между которыми проходит трасса длиной в 120 м", - сказали в пресс-службе, добавив, что по территории могут свободно кататься 12 машин.

В честь открытия нового аттракциона в парке также подготовили праздничную программу, которая начнется в 14:00.

"Сочи парк" - первый в России тематический развлекательный парк, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России. На площади 27 га расположены 20 современных аттракционов, отель-замок, детский комплекс "Страна Медведия", выставка динозавров, территория мультимедийных игр, колесо обозрения, дельфинарий и другие объекты.

