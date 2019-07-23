Новые улицы и скверы в городах Ленинградской области назовут в честь 75-летия Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поддержал во вторник предложение ветеранских организаций увековечить 75-летие Победы в названиях улиц, площадей и скверов. Предложение прозвучало на заседании Консультативного совета при губернаторе по делам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

"Мы уже обсуждали с моими заместителями эту идею, и я ее полностью поддерживаю: такую знаменательную дату нужно увековечить, назвав именем 75-летия Великой Победы новые улицы, площади, скверы, другие общественные пространства в населенных пунктах Ленинградской области", - сказал Дрозденко.

На заседании также отметили, что к 75-летию Великой Победы в Ленинградской области будут не только приведены в полный порядок имеющиеся мемориалы, но и появятся новые памятники.