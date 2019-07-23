В Саратове уволили сотрудников детсада, из которого сбежали двое детей

САРАТОВ, 23 июля. /ТАСС/. Воспитатель и исполняющая обязанности заведующей детского сада № 174 уволены после инцидента с двумя воспитанниками, которые сбежали из учреждения, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города во вторник.

Ранее глава администрации Саратова Михаил Исаев потребовал уволить троих сотрудников детского сада № 174. Инцидент произошел 19 июля: мальчик и девочка шести лет самовольно покинули дошкольное учреждение. По словам детей, их якобы обижал один из воспитанников. Малыши отправились на другой конец города, где их заметили прохожие. В детском саду исчезновение детей заметили только после того, как за одним из них пришли родственники. После инцидента губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал детально разобраться в ситуации.

"Уволены воспитатель и исполняющая обязанности заведующей", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что заведующая детсадом в настоящий момент находится на больничном, "но по ней еще будет решаться вопрос".