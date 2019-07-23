Путешествующая по России на лошадях итальянка не может уехать страны

"Сейчас есть небольшая проблема на границе <...> Нужно разрешение от России [на вывоз животных]. Я думала, что все хорошо, и ждала окончания карантина, но карантин закончился вчера, а разрешение я не получила, хотя все анализы были хорошими и все прививки сделаны", - сказала Джакомини.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Итальянская путешественница Паола Джакомини, на протяжении почти года путешествующая по России на лошадях, столкнулась с задержкой в оформлении разрешительных документов на вывоз животных перед тем, как покинуть страну. Об этом она рассказала ТАСС во вторник.

Сейчас путешественница находится в городе Великие Луки Псковской области. Пока ее лошади находятся на карантине в конюшне "Баландино" недалеко от Великих Лук. Она в среду планирует прибыть в Москву, чтобы выяснить судьбу разрешительного документа, который должен выдать Россельхознадзор. Джакомини также отметила, что 3 августа истекает срок действия ее российской визы.

Комментарием Россельхознадзора ТАСС на данный момент не располагает.

О путешествии

Собеседница агентства рассказала, что в Россию она прибыла с лошадьми в августе прошлого года из Монголии. Ее лошадей зовут Кустодэ ("Хранитель") и Чегере ("прямо)". "Мы проделали вместе путь около 6,8 тыс. км. Это даже для машины много. По Монголии мы проехали около 1,8 тыс. км, а потом 5 тыс. - в России", - сказала она. Во время путешествия итальянка жила в палатке.

Джакомини, беседуя с корреспондентом ТАСС на русском языке, рассказала, что до пребывания в России не говорила по-русски. "Это путешествие научило меня русскому языку. Русские люди учили меня русскому языку", - сказала она.

В дальнейшем Джакомини планирует отправиться в Литву, а далее - в Польшу. Из польского Кракова она намерена вернуться в Италию через Чехию и Австрию. Если не возникнет никаких непредвиденных задержек в пути, то домой путешественница предполагает приехать в декабре.