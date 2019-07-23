Минстрой Татарстана согласился с требованиями крановщиков, заявивших о нарушениях их прав

КАЗАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана поддержало требования крановщиков, заявивших в социальной сети о многочисленных нарушениях требований трудового законодательства и низкой заработной плате. Об этом во вторник говорится в распространенном сообщении пресс-службы Минстроя республики.

"Мы полностью согласны и поддерживаем требование крановщиков в части обеспечения порядка в сфере безопасности труда и исправности оборудования, полного и всестороннего соблюдения норм Трудового кодекса РФ", - говорится в сообщении.

По данным республиканского Минстроя, часть крупных стройкомпаний республики не имеет собственных башенных кранов и арендует их у специализированных организаций. Те, в свою очередь, имеют договорные отношения с машинистами башенных кранов. Исключение составляют компании "Евростиль", "Ак Таш", производственно-строительное объединение (ПСО) "Казань" и другие, у которых есть свои башенные краны.

"Обучение по охране труда и промышленной безопасности, обеспечение безопасных условий труда для крановщиков при эксплуатации башенных кранов, обеспечение трудовых прав и гарантий, в том числе установление оплаты труда, страхование жизни полностью ложиться на арендодателя", - говорится в сообщении.

Пуск в работу башенных кранов, за исключением быстромонтируемых, после установки на объекте должен осуществляться организациями, которые их эксплуатируют, на основании предложений комиссии с участием представителей территориальных органов Ростехнадзора. Вопросы по установлению оплаты труда машинистам находятся в ведении специализированных организаций, меры по устранению выявленных нарушений и восстановлению прав осуществляет Государственная инспекция инспекция труда в Татарстане.

По данным татарстанской республиканской организации "Профсоюз строителей России" заявлений о вступлении в организацию не поступало, в региональном Минстрое предполагают, что обратившиеся - члены Межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" (МПРА). В свою очередь, обращение МПРА в министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики не поступало.

Обращение в соцсетях

Во вторник в сообществе "Межрегиональный профсоюз "Рабочая ассоциация" (МПРА) в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение от объединения "Крановщики Казани", адресованное строительным компаниям города. Среди требований авторов - полное соблюдение норм Трудового кодекса РФ, установка оплаты труда машинистов башенных кранов не ниже 500 рублей в час после выплаты всех налогов, обеспечение страхования жизни и здоровья. Авторы предлагают связаться с выборными представителями до 08:00 мск 24 июля для предотвращения остановки кранов.