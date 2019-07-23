Молодежь Северной Осетии предлагает построить на горе Машук башню единства

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 июля. /ТАСС/. Макет башни единства, которую предлагается установить на горе Машук во время одноименного молодежного форума, разработан в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам встречи главы региона Вячеслава Битарова с участниками регионального образовательного молодежного форума "Ирон фсивд" ("Осетинская молодежь").

"Делегация из Северной Осетии везет макет башни на форум "Машук". Нам важно объединить молодых людей из всех соседних регионов. Результатом совместного труда станет башня единства на территории Ставропольского края", - сказал инициатор идеи - автор проекта "Родовые башни" Заурбек Цаллагов, слова которого приводятся в сообщении.

Башню планируют установить во время десятого юбилейного молодежного форума "Машук" в Ставропольском крае. В ее строительстве смогут принять участие все желающие. Новое сооружение станет символом единства молодежи регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Битаров одобрил высказанную инициативу и обещал оказать поддержку. "Отрадно, что республика едет на форум "Машук" с интересными идеями и предложениями. Это говорит о том, что наша молодежь всегда находится в творческом поиске и не боится преодолевать препятствия. Уверен, многие перспективные проекты будут претворены в жизнь", - сказал он.

Форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года, за восемь лет в нем приняли участие около 20 тыс. человек. "Машук-2019" пройдет с 9 по 30 августа.