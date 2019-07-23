В Госдуме хотят отменить обязательное согласие на вмешательство при приезде скорой

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил считать согласием гражданина на медицинское вмешательство сам факт вызова скорой помощи, чтобы при приезде к пациенту врачи не теряли время на бюрократические процедуры, а сразу же приступали к лечению.

"По статистике 12 минут тратится на получение информированного согласия. Что такое 12 минут, когда у врача, чтобы спасти, есть минута?" - сказал он во вторник журналистам, комментируя необходимость законодательного изменения.

Морозов пояснил, что согласно действующему законодательству врачи скорой, приезжая на вызов, не могут сразу же оказывать экстренную помощь пациенту, например, реанимационную, а должны сначала получить добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство.

По словам депутата, сейчас врачи скорой не могут оказывать помощь людям без сознания и детям без согласия родителей и законных представителей.

"Нам нужно от этого уйти. Если я позвонил в скорую помощь, это мое добровольное согласие на нее", - подчеркнул он.

"В случае, когда человек находится без сознания, и позвали скорую помощь, значит, нужно ее оказывать. При этом если человек против, то за ним как за гражданином остается право выступить против помощи врачей - вот тогда нужно подтвердить это письменно", - заключил депутат.