Прокуратура Татарстана проверит информацию о нарушении трудовых прав крановщиков в Казани

КАЗАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Прокуратура Татарстана проверит информацию о несоблюдении трудовых прав крановщиков в Казани, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Республики Татарстан по поручению главы ведомства Илдуса Нафикова проверит информацию на предмет нарушений трудового законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказал собеседник агентства.

Во вторник в сообществе "Межрегиональный профсоюз "Рабочая ассоциация" (МПРА) в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение от объединения "Крановщики Казани", адресованное строительным компаниям города. По словам авторов обращения, на стройобъектах Казани "сложилась критическая ситуация": наблюдаются нарушения требований трудового законодательства, массовое нарушение техники безопасности, выплачивается низкая заработная плата, которая не соответствует тяжелым условиям труда и возлагаемой на работников ответственности.

Авторы обращения требуют полного соблюдения норм Трудового кодекса РФ, установки оплаты труда машинистов башенных кранов не ниже 500 рублей в час после выплаты всех налогов за основное время работы, обеспечение страхования жизни и здоровья.

Они предлагают связаться с выборными представителями до 08:00 мск 24 июля для предотвращения остановки кранов.