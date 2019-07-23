На базе Минздрава будут созданы мультидисциплинарные бригады для ревизии регионов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Мультидисциплинарные бригады врачей будут созданы для проверки регионов в рамках реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", сообщается во вторник на сайте Росздравнадзора.

"На базе Минздрава России будут созданы мультидисциплинарные бригады, которые проедут с ревизией по всем субъектам Российской Федерации", - говорится в сообщении по итогам первого дня заседания коллегии Росздравнадзора, посвященного борьбе с онкологическими заболеваниями.

По словам заместителя министра здравоохранения Российской Федерации Евгения Камкина, Минздрав полностью проработал нормативную базу для внедрения онкологических программ в регионах. Он отметил, что уровень оказания онкологической помощи не везде одинаков и соответствует разработанным критериям.

"К сожалению Росздравнадзором в ходе проверок еще выявляются нарушения, именно поэтому тема заседания коллегии посвящена оказанию онкологической помощи населению: зная недочеты, мы обязаны их устранить", - приводятся на сайте слова руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаила Мурашко.

Второй день расширенного заседания коллегии Росздравнадзора, посвященного борьбе с онкологическими заболеваниями и вопросам здорового образа жизни, пройдет 24 июля и будет посвящен в том числе внедрению элементов электронного здравоохранения.