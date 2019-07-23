Дефицит педагогов в сельских школах Дагестана в 2019 году планируют сократить на 20%

МАХАЧКАЛА, 23 июля. /ТАСС/. Власти Дагестана в текущем году по республиканскому проекту "Сельский (земский) учитель" намерены на 20% сократить дефицит педагогических кадров в сельских школах региона. Об этом сообщила во вторник заместитель председателя правительства - министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова на совещании у главы республики в Махачкале.

"Дефицит педагогических кадров в общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах [Дагестана], по состоянию на 1 июля составляет 249 человек <…> В 2019 году нами планируется заполнить 50 вакансий в муниципальных районах, которые испытывают острый дефицит педагогических кадров", - сказала Омарова.

По ее словам, наибольшую нехватку сельские школы региона испытывают в учителях английского языка - 113, математики - 40, русского языка - 27. "Причем в 15 школах из 11 муниципалитетов учителя английского языка вообще отсутствуют", - уточнила глава ведомства.

"Акцент был сделан на учителях английского языка. Мы планируем из 50 [вакансий] 32 заместить учителями английского языка в связи с планируемым в 2022 году обязательным ЕГЭ по английскому языку", - сообщила вице-премьер, отметив, что отобраны 49 школ в 16 районах республики.

"На эти цели в бюджете республики впервые предусмотрены средства в размере 50 млн рублей. Указанные средства могут быть направлены на приобретение либо строительство жилого помещения в муниципальном районе по месту нахождения общеобразовательной организации, должность в которой замещает педагогический работник, в том числе, если он из этой местности, на завершение ранее начатого строительства жилого дома. Далее - на оплату текущего и капитального ремонта, приобретение бытовой техники, мебели, если у него остаются деньги в рамках этого миллиона", - пояснила Омарова.

Пилотный регион

Вице-премьер отметила, что глава Дагестана в послании Народному Собранию поставил задача по разработке и реализации в 2019 году республиканского проекта "Сельский (земский) учитель". "Таким образом сейчас республика выступает в качестве пилотного региона по его реализации. Целью проекта является установление дополнительных мер социальной поддержки, направленных на привлечение и закрепление учителей в сельские школы", - отметила она.

"Речь идет о предоставлении единовременных денежных выплат в размере 1 млн рублей педработникам, которые поступили на работу именно в те отобранные нами общеобразовательные организации в сельских населенных пунктах по перечню вакантных должностей, утвержденных приказом министерства. При этом педагог должен будет обязан отработать в данной образовательной организации не менее 5 лет", - сообщила руководитель министерства.

Кроме того, она добавила, что на сегодня Минобрнауки республики вместе с Дагестанским госуниверситетом и Дагестанским государственным педагогическим университетом представлены и отработаны списки выпускников, желающих выехать в сельскую местность для трудоустройства. "Пока мы имеем чуть больше 100 человек", - сказала глава ведомства.

Хороший пример

Глава Дагестана Владимир Васильев, отметил актуальность начатой работы. "Очень интересную работу мы начали. Быть сегодня первыми в России по этому направлению - это не только почетно, но еще и ответственно, и сложно <…> Мы сейчас взялись за школы в первую очередь, потому что школа - это будущее Дагестана и России", - сказал глава республики.

Он добавил, что проводимая работа в части возвращения учителей в сельские местности может стать "хорошим примером для других субъектов страны".

Ранее ТАСС сообщал, что педагоги, работающие в селах Дагестана, первыми в России получат по программе "Земский учитель" 1 млн рублей на строительство или покупку жилья.