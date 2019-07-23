Госдума рассмотрит проект о штрафах до 18 млн рублей за хранение данных россиян за рубежом

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума в среду в первом чтении рассмотрит внесенный группой депутатов законопроект, предусматривающий максимальный штраф в размере 18 млн рублей за невыполнение требований о хранении в РФ персональных данных россиян, а также дополнительные санкции для поисковых интернет-сервисов и владельцев мессенджеров.

В первую очередь, авторы предлагают ввести крупные штрафы для операторов, которые при сборе персональных данных о россиянах, в том числе через интернет, не выполнили предусмотренное законом требование о систематизации и хранении данной информации в базах данных исключительно на территории РФ, то есть использовали хранилища за рубежом. Согласно законопроекту, штраф за такое правонарушение для граждан составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, для юридических лиц - от 2 млн до 6 млн рублей.

Кроме того, предусмотрены и санкции за повторное неисполнение оператором требования, согласно которому он должен уведомить федеральные органы о запуске новых программ для приема и обработки данных. Это повлечет за собой штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для граждан. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юридических - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

В пояснительных материалах авторы указывают на то, что с момента вступления в силу правил о хранении персональных данных россиян прошел достаточный срок и у операторов было время провести работу по локализации баз. Действующим же законодательством отдельной ответственности за неисполнение требований о локализации баз данных предусмотрено не было. В результате интернет-корпорации были оштрафованы на 3 тыс. рублей по статье за непредоставление информации, констатируют авторы.

Штрафы для поисковиков и владельцев мессенджеров

Законопроект также предусматривает увеличенные штрафы для поисковых интернет-сервисов в тех случаях, когда они повторно нарушили действующие ограничения, в том числе направив пользователей на запрещенные сайты. Действующая редакция Кодекса об административных правонарушениях предусматривает для поисковых порталов санкции за отказ подключиться к федеральной государственной информационной системе, в которой хранятся данные об онлайн-ресурсах, доступ к которым ограничен на территории РФ. Делается это с тем, чтобы поисковики после подключения к системе удаляли из выдачи сайты, внесенные в черные списки. Кроме того, предусмотрены штрафы за выдачу пользователям ссылок на запрещенные ресурсы.

Если поисковый сервис повторно нарушил эти нормы, то, согласно тексту законопроекта, штраф для граждан составит от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей и для юридических лиц - от 1,5 млн до 5 млн рублей.

Кроме того, инициатива предусматривает привлечение к штрафам владельцев мессенджеров за повторное нарушение требований российского законодательства. Это повлечет за собой административный штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, на юридических лиц - от 1 млн до 2 млн рублей.

Повторные штрафы за трансляцию

Авторы законопроекта также считают нужным ввести увеличенные штрафы за повторные нарушения со стороны владельцев аудиовизуальных сервисов - так называемых онлайн-кинотеатров. Речь идет о трансляции телеканалов или телепрограмм, не зарегистрированных в качестве СМИ. Это же касается и тех продуктов, лицензия на трансляцию которых была отозвана.

Сейчас максимальный штраф для граждан составляет до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 700 тыс. рублей, если речь идет о первом нарушении.

Если после первого нарушения подобный контент снова транслировался, то, согласно тексту законопроекта, размер штрафа для граждан составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей и для юридических лиц - от 700 тыс. до 1 млн рублей.

Все изложенные нормы предлагается прописать в Кодексе об административных правонарушениях. Законопроект был поддержан профильным комитетом по госстроительству и законодательству. Согласно же заключению комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, выступающего соисполнителем, "введение рассматриваемой ответственности усилит защиту персональных данных граждан РФ и окажет положительное воздействие на развитие сервисов по хранению информации" на территории страны.