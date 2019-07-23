В Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по погибшим на пожаре в палаточном лагере

ТАСС, 24 июля. Трехдневный траур объявлен в Хабаровском крае в среду в связи с гибелью четырех детей на пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

"[В среду] в Хабаровском крае объявлен траур", - сказал собеседник агентства.

Развлекательные мероприятия в регионе отменены. Лагерь в среду будет закрыт, всех детей вывезут домой.

В пресс-службе Российской футбольной премьер-лиги сообщили, что все матчи третьего тура первенства России по футболу и молодежного первенства начнутся с минуты молчания в память о погибших в Хабаровском крае.

Сообщение о пожаре в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае поступило вечером в понедельник. В результате пожара различные травмы получили 12 человек, в том числе семеро детей, четверо из которых погибли. Пятеро взрослых получили незначительные травмы. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. м: из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Возможной причиной пожара называется неисправность обогревателя.