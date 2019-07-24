Росприроднадзор предложил значительно увеличить штрафы за экологические нарушения

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Размер штрафов за экологические нарушения в России незначителен, он должен быть увеличен как для физических и юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей. Такое мнение выразила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете " Известия ", опубликованном в среду.

По ее словам, сейчас эти штрафы в среднем составляют 5-20 тыс. рублей, а должны быть для юридических лиц от 50 тыс. до 1 млн "с возможностью приостановки деятельности предприятия". Радионова также считает, что "для индивидуальных предпринимателей размер штрафов должен составлять от 10 тыс. до 500 тыс. рублей, а для физических лиц - от 5 до 50 тыс. рублей".

Глава Росприроднадзора добавила, что сейчас ведомству не хватает техники и специалистов для мониторинга окружающей среды. Радионова подчеркнула, что одной из причин отсутствия достаточного количества специалистов мониторинга является зарплата инспекторов, которая "непозволительно мала". "Контролер - особый вид государственного служащего, у него огромный объем ответственной работы и он не может получать, как сейчас, 18 тыс. рублей. Надо минимум 50 тыс. рублей", - сказала она.

Радионова выразила надежду на то, что государственный контроль за экологией будет наращиваться, и отношение граждан к существующим проблемам в этой области тоже изменится.