В Госдуме предложили сделать вход в курилки аэропортов платным

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы намерены внести поправки в законопроект о возвращении курительных комнат в аэропорты, предусматривающие платный вход. Стоимость посещения курилок может составить 50-100 рублей, сообщил газете " Известия " первый заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

"Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами, - сказал Тумусов. - Сколько может стоить вход в курилки, сейчас сказать сложно. На мой взгляд, цена должна составлять 50-100 рублей"

По словам депутата, правительству следует в отдельном нормативно-правовом акте установить технические условия содержания курительных комнат. В частности, в новом документе должен быть указан предельный уровень табачного дыма около курилок. "Мы уверены, что никакого запаха и дыма около таких комнат быть не должно, то есть аэропорты должны закупить соответствующие вентиляционные системы", - добавил депутат.

По данным издания, оборудование одной курительной комнаты в воздушной гавани обойдется в 2 млн рублей.

По мнению автора законопроекта, который возвращает возможность курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов, депутата "Единой России" Сергея Боярского, делать вход в курилки платным - достаточно спорное предложение. "Мы не можем обязать аэропорты создавать такие условия для граждан. А кроме того, неясно, какой должна быть плата за вход, - отметил парламентарий. - При этом я считаю правильным делать такие комнаты отдельными и с затемненными стенами, хотя это не вопрос законотворчества, детали следует прописывать в рамках отдельных технических условий".

В пресс-службе Домодедово "Известиям" сообщили, что пока "говорить о планах по организации мест для курения в изолированных помещениях аэропорта преждевременно". В Шереметьево газете заявили, что, согласно международной практике, в большинстве аэропортов потребности курящих пассажиров учитываются за счет выделения специально оборудованных изолированных комнат для курения либо создания открытых пространств - внутренних дворов, крыш, балконов. В столичном аэропорту отметили, что сами не планируют делать вход в курилки платным. Во Внуково и Пулково на момент публикации не ответили на запросы "Известий".

Закон о возвращении курилок в аэропорты

Госдума в осеннюю сессию планирует принять во втором и третьем чтениях законопроект, который возвращает возможность курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов.

Первое чтение документа состоялось 16 июля. Согласно ему, курение допускается "в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров после проведения предполетного досмотра, а также в зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом".

В настоящее время закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" запрещает курение на территории и в помещениях аэропортов.