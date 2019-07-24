Жители Комсомольска-на-Амуре несут цветы к школам, где учились жертвы пожара в "Холдоми"

ТАСС, 24 июля. Жители Комсомольска-на-Амуре несут цветы и игрушки к школам №32, 36 и лицею №1, где учились погибшие во время пожара в детском лагере "Холдоми". Об этом сообщается в среду на сайте администрации города.

Вазы с цветами и игрушки несут в школу №36, где училась погибшая на месте пожара Софья. "Она училась в начальной школе. Учителя очень хорошо отзываются о ней. В школе все помнят ее как активного и творческого ребенка", - рассказали ТАСС в администрации школы.

В школе №32, где училась умершая от полученных ожогов в больнице Вероника, оборудовали памятный уголок. Туда несут фотографии и цветы. Родители школы собирают деньги на организацию прощания. "Мы помним ее спокойной и хорошей ученицей. Она перешла к нам в седьмом классе. Страшно, что это произошло. Те, кто ее знал, тяжело переживают трагедию", - рассказал ТАСС директор школы Алексей Кныш.

Сообщение о пожаре в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" поступило вечером в понедельник. В результате пожара различные травмы получили 12 человек, в том числе семеро детей, четверо из которых погибли. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров: из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Возможной причиной пожара называется неисправность обогревателя. Со среды в регионе объявлен трехдневный траур.