Яхта "Санья" примет участие в кругосветной регате Clipper Round the World Yacht

САНЬЯ /Китай/, 24 июля. /ТАСС/. Парусная яхта Sanya станет одним из 10 участников международной кругосветной гонки Clipper Round the World Yacht 2019-2020, которая стартует 1 сентября в Лондоне. Как сообщил портал "Наньхайван", экипаж парусника уже прошел подготовку и готов к состязаниям.

Команда Sanya - многонациональная и довольно многочисленная. Фактически это сборная, в которую входят 60 спортсменов - 41 мужчина и 19 женщин из 14 стран и регионов мира. Во время регаты они будут сменять друг друга на борту яхты, ее экипаж на каждом этапе гонок составит два-три человека.

Гонки начнутся 1 сентября в доках Святой Екатерины в Лондоне. Протяженность маршрута яхтсменов достигнет 40 тыс. морских миль, он поделен на восемь этапов и включает 15 остановок, в частности в таких городах, как Пунта-дель-Эсте (Уругвай), Кейптаун (ЮАР), Фримантл (Австралия), Чжухай (провинция Гуандун, юг КНР), Циндао (восточная китайская провинция Шаньдун). Яхты также сделают стоянку в городе-курорте Санья на юге острова Хайнань, как ожидается, 10-15 февраля будущего года.

The Clipper Round the World Yacht Race проводится раз в два года, начиная с 1995 года. От других регат эту гонку отличает стремление организаторов привлечь внимание как можно большего количества людей к яхтенным соревнованиям, поэтому в ней могут принять участие как опытные спортсмены, так и те, кто вообще не имеет опыта плаваний под парусами. Несмотря на участие начинающих яхтсменов, соревнование проходит довольно напряженно. Яхты идут почти вплотную друг к другу, а ожесточенная борьба за первенство не прекращается на протяжении всего маршрута.

Яхтенный спорт в Китае развивается с недавних пор, но быстро набирает популярность. В 2014 году китаянка Сун Кунь из города Циндао стала первой в истории страны женщиной, совершившей кругосветное плавание на парусной яхте.