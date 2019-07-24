Премьер Японии получил в подарок от Загитовой мягкую игрушку

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду принял у себя в резиденции российскую фигуристку Алину Загитову, от которой получил в подарок плюшевую собаку породы акита-ину. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Я очень рад принять вас в своей резиденции. Хочу поздравить вас с успехами в фигурном катании. Также мне приятно смотреть, как растет Масару (собака акита-ину, которую два года назад Загитовой преподнесли власти японской префектуры Акита и сам премьер - прим. ТАСС)", - сказал Абэ.

Он также пригласил российскую спортсменку вместе с ее собакой посетить Акиту. "Жители префектуры с нетерпением ждут, когда вы вместе с Масару сможете приехать на историческую родину", - отметил премьер. Загитова поблагодарила Абэ за приглашение, но сказала, что Масару плохо переносит полеты, и в этом случае ей бы хотелось везти собаку в салоне самолета, а не в багаже. "Я поговорю со своими коллегами на этот счет", - пообещал глава японского правительства.

После этого Абэ получил в подарок плюшевую собаку породы акита-ину. "Это мне вместо Масару", - пошутил премьер.

Загитова - обладательница олимпийского золота на зимних Играх 2018 года, также недавно она стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию. Сейчас спортсменка занимает первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Фигуристку многое связывает с Японией, где у нее множество фанатов. В мае 2018 года Загитова стала хозяйкой собаки породы акита-ину - спортсменка мечтала о собаке, и ее желанию помогли осуществиться в Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Японии. В мае 2018 года в Москве россиянке подарил собаку президент ассоциации Эндо Такаси, на церемонии присутствовал и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.