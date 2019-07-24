В Ханое открылся первый в истории вьетнамско-российский молодежный форум

ХАНОЙ, 24 июля. /ТАСС/. Интенсификацию молодежных обменов и перспективы расширения взаимодействия в области молодежной политики между Вьетнамом и Россией обсудят участники проходящего здесь 23-29 июля первого в истории вьетнамско-российского молодежного форума, организованного Союзом коммунистической молодежи (СКМ) имени Хо Ши Мина и Федеральным агентством по делам молодежи РФ (Росмолодежь). Торжественная церемония открытия форума состоялась вечером во вторник в Центре международных конференций вьетнамской столицы.

В приветственном слове первый секретарь СКМ, глава Госкомитета по делам молодежи Вьетнама Ле Куок Фонг обратил внимание, что форум проходит на фоне празднования в 2019-2020 годах значимых для Вьетнама и России памятных дат: 25-летия заключения Договора об основах дружественных отношений и 70-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. В этом контексте проведение конференции, направленной на интенсификацию сотрудничества между молодыми поколениями граждан двух стран, впишет яркую страницу в многолетнюю историю успешного развития вьетнамско-российского партнерства.

"Мы надеемся, что благодаря этому форуму российские молодые люди смогут лучше понять нашу страну, ее культуру и народ, ощутить теплые чувства вьетнамской молодежи и всего вьетнамского народа к иностранным друзьям, особенно к своим близким друзьям из России", - подчеркнул первый секретарь СКМ.

Руководитель Росмолодежи Александр Бугаев в своем выступлении выразил уверенность, что форум станет отличной площадкой для обмена опытом, презентации совместных идей и инициатив, что представляется особенно важным и актуальным в контексте проходящего "перекрестного" года России и Вьетнама. В состав российской делегации вошли молодые представители крупнейших общественных организаций России, а также студенты, изучающие язык, историю, культуру и экономику Вьетнама.

"Делегаты представляют самые разные регионы нашей большой страны - от Калининграда до Владивостока. Все они с нетерпением ждут возможности расширить свои знания о Вьетнаме, установить прямые дружественные контакты со своим сверстниками", - отметил Бугаев.

Программой форума запланированы многочисленные встречи и круглые столы, которые пройдут в Ханое, в северной вьетнамской провинции Куангнинь и в Хошимине. Молодежные активисты двух стран обсудят историю и современное состояние российско-вьетнамских отношений, а также перспективы развития двустороннего сотрудничества в таких сферах, как добровольчество и работа с сельской молодежью.