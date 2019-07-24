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Пострадавшие при падении вездехода геологи госпитализированы в Петропавловске-Камчатском

В краевую больницу их доставили на вертолете Ми-8

ТАСС, 24 июля. Трое геологов, пострадавших при падении вездехода в ущелье в Быстринском районе Камчатского края, доставлены в краевую больницу в Петропавловске-Камчатском. Об этом в среду сообщил ТАСС представитель Министерства специальных программ и по делам казачества региона.

Во вторник вечером вездеход с пятью геологами упал в ущелье глубиной 100-140 метров в 81-м км от населенного пункта Кирганик. Двое погибли, двое находятся в тяжелом состоянии с переломами, еще у одного - травмы средней тяжести.

"Пострадавшие перевезены под присмотром врачей центра медицины катастроф на вертолете Ми-8 в Петропавловск-Камчатский. На скорой их доставили в краевую больницу", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что во вторник вечером вездеход с геологами направлялся с участка буровых работ в сторону Агинского месторождения, расположенного в Быстринском районе. По предварительной информации, один из погибших - житель Камчатского края, все остальные прибыли на полуостров из Хабаровского края.

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