Хайнаньский уезд Байша привлек внимание публики на садоводческом "Экспо" в Пекине

ХАЙКОУ /Китай/, 24 июля. /ТАСС/. Презентация культурного, туристического, а также спортивного потенциала уезда Байша южной китайской провинции Хайнань состоялась на садоводческом "Экспо" в Пекине. Как сообщил портал " Наньхайван ", мероприятие прошло в рамках проведения на выставке "Дней Хайнаня".

Жители Байша представили главные достопримечательности уезда - парки и объекты культуры. Особое внимание уделялось экологии региона - состоялись презентации геологических парковых зон Байша, водопадов, а также метеоритного кратера, расположенного у деревни Яча. Ученые полагают, что метеорит упал там на Землю около 700 тыс. лет назад, сегодня поросшие чайными кустами склоны кратера привлекают к нему множество гостей.

В последние годы Байша получил известность благодаря проведению в уезде соревнований национального уровня, среди которых женский турнир по боксу и чемпионат по регби. Власти Байша намерены и дальше уделять внимание развитию спорта в регионе - создавать инфраструктуру, строить тренировочные базы, предоставлять высококачественные услуги участникам состязаний и болельщикам.

"В "Днях Хайнаня" на пекинском "Экспо" принимали участие представители малой народности Ли, которая считается самым большим по численности нацменьшинством провинции и насчитывает порядка 1 млн человек, составляя примерно девятую часть всего населения Хайнаня. Ли знамениты своими изделиями из ткани, а также необычной архитектурой своих поселков. Многие туристы специально путешествуют по острову, чтобы увидеть красочные костюмы и быт этой народности, а также отведать их традиционные блюда, многие из которых были представлены на садоводческой выставке.

Пекинская международная садоводческая выставка "Экспо-2019" - крупномасштабное мероприятие с участием 86 стран и 24 международных организаций, она проходит с 29 апреля по 7 октября под девизом "Живи с зеленью, живи лучше". По данным оргкомитета, площадь экспозиции составляет 960 гектаров, на ней высажены свыше 220 тыс. деревьев и кустарников, а также большое количество цветов.