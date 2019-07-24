Около 160 тыс. детей и подростков заразились ВИЧ-инфекцией в 2018 году

ЖЕНЕВА, 24 июля. /ТАСС/. Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) обеспокоена слабым прогрессом в снижении числа случаев заражения детей и подростков вирусом иммунодефицита человека. Как отмечается в опубликованном ею в Женеве докладе, в 2018 году ВИЧ-инфекцией в мире заразились около 160 тыс. детей и подростков, тогда как цель состояла в том, чтобы таких случаев стало менее 40 тыс.

Эта задача была поставлена в рамках программы "Свобода начать, свобода действовать, свобода от СПИДа" (Start Free, Stay Free, AIDS Free), которую ЮНЭЙДС реализует с 2016 года совместно с партнерами из США.

"Данные за 2018 год показывают, что продвижение вперед имеет место - но гораздо медленнее [чем планировалось]", - говорится в докладе. "В мировом масштабе около 160 тыс. детей в возрасте от рождения до 14 лет были инфицированы ВИЧ в 2018 году", - отмечают эксперты. Они отметили, что это "является крупным снижением по сравнению с 240 тыс. инфицированных в 2010 году, однако смелая и важная задача, поставленная на 2018 год, состояла в снижении до менее 40 тыс.".

Как заявила в связи с публикацией доклада и.о. исполнительного директора ЮНЭЙДС Гунилла Карлссон, неудача в достижении поставленной на 2018 год цели "является разочаровывающим и одновременно удручающим" фактом.

"Нужно действовать быстро, чтобы изменить это положение и выполнить обязательство, касающееся прекращения эпидемии СПИД для будущего поколения", - отметила она.

В настоящее время 82% беременных женщин, живущих с ВИЧ, имеют доступ к антиретровирусной терапии. Вместе с тем, цель на 2018 год состояла в том, чтобы такой доступ был у 95%. Тем не менее, авторы доклада обращают внимание на "существенный прогресс", достигнутый в государствах восточной и южной Африки. Доступ к антиретровирусной терапии имеют сейчас более 90% беременных женщин в Эфиопии, Кении, Уганде, Танзании и Зимбабве, а в Ботсване, Малави, Мозамбике, Намибии и Замбии.

В результате число случаев заражения ВИЧ среди детей уменьшилось в среднем на 41 %. В отдельных странах показатели существенно выше средних: в частности, в Ботсване отмечено снижение на 85%, в Руанде - на 83%, в Малави - на 76%, в Намибии - на 71%. В ЮНЭЙДС в этой связи заявляют, что прогресса можно достичь при наличии "сильного политического лидерства, быстрого принятия [надлежащей] политики и согласованных усилий".

Надлежащее лечение

Авторы доклада, впрочем, обращают внимание и на нерешенные проблемы. В частности, в странах на востоке Африки 10 тыс. из 26 тыс. случаев заражения детей ВИЧ стали следствием того, что женщины во время беременности и грудного вскармливания не прошли полностью курс антиретровирусной терапии. На юге Африки в 17 тыс. случаев из 53 тыс. инфицирование детей стало следствием того, что их матери заразились ВИЧ во время беременности и вскармливания. По мнению экспертов, 16 тыс. случаев заражения детей можно было бы избежать, если бы их матери проходили надлежащее лечение.

По оценкам ЮНЭЙДС, в 2018 году доступ к лечению от ВИЧ имели 940 тыс. детей в возрасте до 14 лет. Это в два раза больше, чем в 2010 году, однако "гораздо меньше поставленной цели - 1,6 млн", говорится в докладе. Эксперты обращают внимание на тот факт, что дети, живущие с ВИЧ, "в гораздо меньшей степени, чем взрослые", имеют возможность лечиться. В некоторых странах ситуация усугубляется, в частности, на западе и в центральной части Африки.

Согласно докладу, с 2010 года снизилось на четверть число случаев заражения ВИЧ среди девушек и молодых женщин в возрасте 15 - 24 лет. В 2018 году, по оценкам, было 310 тыс. таких случаев. Между тем, на 2020 год поставлена цель добиться снижения до менее 100 тыс. Эксперты полагают, что эту задачу вряд ли удастся выполнить. Глубинные причины, ведущие к заражению, подчеркивают в ЮНЭЙДС, являются "социальными, структурными и поведенческими". Среди негативных факторов специалисты называют гендерную дискриминацию и насилие.

В опубликованном ранее в июле докладе ЮНЭЙДС отмечалось, что в 2018 году в мире ВИЧ-инфекцией заразились около 1,7 млн человек и порядка 770 тыс. умерли от связанных со СПИД недугов.