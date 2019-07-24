Минпросвещения попросит МЧС разработать требования безопасности к палаточным лагерям

ХАБАРОВСК, 24 июля. /ТАСС/. Министерство просвещения России после трагедии в Хабаровском крае обратится к МЧС с просьбой разработать нормативы пожарной безопасности в палаточных лагерях. Об этом сообщил на совещании в Хабаровске в среду статс-секретарь - заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович.

"Для нас очевидная история - разговаривать с [главой МЧС] Евгением Николаевичем [Зиничевым], чтобы такие нормативы появились", - сказал он.

На совещании врио начальника краевого главка МЧС Иван Колонтай отметил, что требований пожарной безопасности к палаточным лагерям сейчас нет. Речь в том числе шла о расстоянии между палатками, о застежках и материалах, из которых они сделаны.

"Эта ситуация требует серьезного разбора <...> Важно разобрать ситуацию, чтобы принять меры не только здесь, но и по всей стране, чтобы таких ситуаций не повторялось. Надо посмотреть всю цепочку [проверок лагерей], потому что на первый взгляд вроде бы все было сделано", - сказал Зенькович.

Он пояснил, что лагерь находился в реестре, все необходимые бумаги, связанные с проверками Роспотребнадзора, Госпожнадзора имелись, персонал проходил пожарную подготовку, в регионе создана и работает соответствующая проверяющая лагеря комиссия. Кроме того, сам факт проживания детей в палаточном лагере, не является чем-то особенным, в стране ежегодно около 250-300 тыс. детей отдыхают в лагерях такого типа.

Как сообщил во время совещания губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, лагерь "Холдоми" является частным, учредителем является ООО "Экстрим сервис", для размещения использовались корпуса и палатки. В палатках в третью смену, начавшуюся 21 июля, проживали 189 человек, в корпусах - 238. Было заключение от Роспотребнадзора от 26 октября на лагерь в 450 мест, при плановой проверке Госпожнадзора были выявлены нарушения в номерах гостиницы.